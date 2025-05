Stuttgart 21: Einblick in den Bahnhof der Superlative

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Martin Eisele ist es gewohnt, in verblüffte Gesichter zu blicken. Der Mann ist Zauberer und als Weltmeister der Mikromagie ein Meister seines Fachs. Doch mit Zauberei hat es herzlich wenig zu tun, was er und rund 40 weitere Leserinnen und Leser des Reutlinger Generalanzeigers an diesem Tag zu sehen bekommen und am Ende alle staunen lässt.

Die Gruppe der Zeitungsleser ist zu Gast bei einer vom GEA organisierten Führung durch den neuen unterirdischen Stuttgarter Hauptbahnhof, die der Reutlinger Architekt Wolfgang Riehle als »Kathedrale der Mobilität« bezeichnet. Der neue Bahnhof ist das Herzstück des Jahrhundert-Projekts Stuttgart 21. Riehle stimmt die Abonnenten schon bei der Anfahrt nach Stuttgart im Bus von Michael Harsch auf ein Erlebnis der besonderen Art ein. »Wir werden ein Meisterwerk der Bauingenieurskunst erleben«, schwärmt der 72-Jährige.

Sein Wort hat Gewicht: Riehle ist freier Architekt und Stadtplaner. Er war 16 Jahre lang Präsident der baden-württembergischen Architektenkammer. Die erbitterten Widerstände der S21-Gegner gegen den unterirdischen Durchgangsbahnhof fielen mitten in seine Amtszeit. Doch der Befürworter Riehle blieb standhaft. Nun hofft er, dass auch diejenigen GEA-Leser, »die S21 bisher eher kritisch gesehen haben«, nach der Baustellenführung umdenken. Wobei Riehle die Messlatte hoch legt: »Innovative Architektur wie der Eiffelturm in Paris oder das Guggenheim-Museum in Bilbao steigert die Attraktivität unserer Städte enorm.« Das gleiche erwartet er für Stuttgart. Denn der neue Hauptbahnhof habe »das Potenzial, neben dem Fernsehturm als oberirdisches Leuchtturmprojekt der Stadt künftig dessen Pendant unter der Erde zu bilden!«

Am Ende des Tages stimmt ihm Martin Eisele uneingeschränkt zu: »Die Dimensionen sind fantastisch, der neue Bahnhof wirkt sehr ästhetisch«, fasst der Zauber-Weltmeister seine Eindrücke zusammen. Seine Frau Katja sagt ein Wort, das an diesem Tag von vielen genannt wird. »Absolut beeindruckend«, nennt sie die unterirdische Haltestation mit den acht Gleisen. Auch Roland Unden lobt: »Das wird etwas ganz Besonderes und bringt Stuttgart nach vorn.«

Dabei war der 71-Jährige aus Mössingen nicht von Beginn an ein Fan von S21. Beim dunkelsten Kapitel in der Baugeschichte, dem sogenannten Schwarzen Donnerstag am 30. September 2010, nahm er an einer Dienstbesprechung im Kultusministerium teil. Vom Neuen Schloss bis in den Schlossgarten, wo die Polizei mit Wasserwerfern äußerst brutal gegen Demonstranten vorging, war es für ihn nur ein Katzensprung. Mehr als 100 friedliche Demo-Teilnehmer wurden bei diesem Einsatz verletzt. »Das hat mich damals schockiert«, erinnert sich Unden.

Einen kritischen Blick auf so manches Detail von S21 hat auch GEA-Leser Markus Bazlen. Er ist vom Fach, war drei Jahre lang Triebfahrzeugführer der Schönbuchbahn. Dass der Pfaffensteigtunnel voraussichtlich erst Mitte der 2030er-Jahre fertig gestellt wird, nennt er »einen Skandal«. Der bei Böblingen abzweigende Tunnel führt dann die Züge der Gäubahn direkt zum ebenfalls neu gebauten Flughafen-Bahnhof. Bis dahin aber müssen die Fahrgäste der Gäubahn vom kommenden Jahr an in Stuttgart-Vaihingen auf die S-Bahn umsteigen, um ins Zentrum oder zum Flughafen zu kommen.

Doch unterm Strich sind die Leserinnen und Leser des GEA fasziniert vom Gesamtprojekt Stuttgart 21: Denn es werden ja nicht nur vier neue Bahnhöfe (der neue Hauptbahnhof, der Flughafen-Bahnhof, die S-Bahn-Haltestelle Mittnachtstraße und der neue Abstellbahnhof in Untertürkheim) gebaut, sondern auch 56 Kilometer Tunnelröhren, elf Tunnel und 42 Brücken. Das bringt den Reisenden viele Vorteile: Die Fahrzeit von Ulm zum Flughafen verkürzt sich beispielsweise auf 28 Minuten statt bisher 1:49 Stunden. Von Heidelberg aus sind es nur noch 44 Minuten statt bisher 1:24 Stunden. Auch von Reutlingen geht es ab Ende 2026 mit dem Regionalzug viel schneller zum Airport. Hier verkürzt sich die Fahrzeit von bisher 75 auf 27 Minuten. Sechs weitere Minuten Fahrzeit, und der Zug hält im neuen Stuttgarter Hauptbahnhof.

Gebaut wurde er nach Plänen des Düsseldorfer Architekten Christoph Ingenhoven. Der unterirdische Bahnhof liegt quer zu den heutigen Gleisen in elf Metern Tiefe. Da er ein Durchgangsbahnhof ist und zum ersten digitalen Knoten Deutschlands ausgebaut wird, kann die Kapazität nach Angaben der Deutsche Bahn verdoppelt werden. Seinen besonderen Charakter erhält der Bahnhof durch 28 Kelchstützen. »Sie sind eine einzigartige, in dieser Form noch nie hergestellte Schalenkonstruktion aus Beton und sind damit Tragwerk, Designelement und aufgrund ihrer Dachverglasung zugleich Lichtkunst«, sagt Wolfgang Riehle.

STUTTGART 21 Stuttgart 21 ist die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Anlässlich der Projektvorstellung im Jahr 1994 wurde S21 mit 2,4 Milliarden Euro veranschlagt. Inzwischen belaufen sich die Gesamtkosten auf 11,5 Milliarden. Wesentlicher Teil ist auch der Umbau des alten Bahnhofs (Bonatz-Bau). Ergänzt wird S21 durch die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm. Sie hat weitere 4 Milliarden Euro gekostet. Das Projekt war lange umstritten. Deshalb gab es 2011 eine Volksabstimmung in Baden-Württemberg. 59 Prozent sprachen sich für Stuttgart 21 aus. (fs)

Wer die Kelchstützen anfasst, kann kaum glauben, wie glatt sie sich trotz ihrer Krümmung anfühlen. Die dreidimensionalen Flächen der Kelche formen miteinander verbunden das Dach der Halle »mit der Anmutung einer Kathedrale«, so der Reutlinger Architekt. Für jede Kelchstütze wurden mehr als 1000 Quadratmeter Fläche geschalt und in jedem Kelch befinden sich 350 Tonnen Bewehrungsstahl, die sich auf mindestens 22.000 einzeln vermessen Stahlstreben pro Kelch verteilen. Genauso spektakulär sind die rund 200 Quadratmeter großen Lichtaugen über den Kelchen. Sie sorgen dafür, dass Tageslicht in den unterirdischen Bahnhof einfällt und somit künstliches Licht bei Tag weitestgehend überflüssig wird.

Doch bei aller Euphorie bleiben noch zwei große Fragezeichen offen. Sie betreffen den geplanten neuen Stadtteil Stuttgart-Rosenstein und den Digitalen Knoten. Schon 2001 hatte die Stadt Stuttgart die künftig vor dem alten Bahnhof frei werdende »Gleisharfe« mit einer Fläche von 85 Hektar für 425 Millionen Euro von der Stadt gekauft. Im Rosensteinquartier sollen rund 5800 Wohnungen sowie Schulen und Kindergärten, aber auch die Interimsoper und das Kreativquartier »Maker City« entstehen.

Doch eine vom alten Bundestag noch Ende 2024 beschlossene Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes stellt dies in Frage: Denn brachgefallene Bahnbetriebsflächen werden nun »von überragendem öffentlichem Interesse« klassifiziert. Sprich: nur wenn andere Projekte dieses Interesse überwiegen, dürfen die Flächen anderweitig genutzt werden. Wohnungsbau zählt dazu bisher nicht. Riehle ist entsetzt: »Das wäre ein kapitaler Schildbürgerstreich!« Er bleibt aber optimistisch und geht davon aus, dass die Gesetzesänderung »die Realisierung des Rosensteinviertels zwar verzögern, letztlich aber nicht verhindern wird«.

Auch beim Digitalen Knoten Stuttgart hakt es. Er besteht aus drei Abschnitten. Zwei davon sind im Bau. Für die dritte Finanzierungstranche sind aber die vom Bund zugesagten Mittel Ende 2024 verfallen, da der Bahn-Aufsichtsrat das Thema vertagt hatte. Zudem sollen bei der für die Infrastruktur zuständigen DB InfraGo Stellen reduziert werden. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist alarmiert. Der geplante Abbau von bis zu 80 Planstellen durch die Auflösung der Abteilung »Digitales Bahnsystem« betreffe »weltweit seltene Experten«. Dadurch sei der Digitale Knoten Stuttgart »in Gefahr«.

Trotz allem ist Riehle zuversichtlich, dass die Ingenhoven-Kathedrale im Dezember 2026 in Betrieb geht. Da sie »unmittelbar an die grünen Lungen« des Rosensteinparks und des Schlossgartens sowie an den neue Stadtteil Rosenstein angrenze, liege der neue Bahnhof künftig »mitten in der Innenstadt und markiert nicht mehr wie bisher deren Ende«. Und sein Stuttgarter Kollege Werner Sobek, der mit seinem Büro das superelegante Tragwerk mit seinen Kelchstützen verantwortet, ist überzeugt: »Das wird einer der schönsten Bahnhöfe der Welt!«