Sturz in Baugrube in Ladenburg - vermutlich wegen missglücktem Basejump

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein missglückter Basejump dürfte die Ursache für die schweren Verletzungen eines 28-Jährigen sein, der in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in eine Baugrube gestürzt ist. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war mit Metallstäben im Körper in der Grube gefunden worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stürzte er auf sogenannte Bewehrungsstangen, nachdem ihm ein Basejump - also ein Sprung aus geringer Höhe - misslungen war. Wie genau sich das Unglück ereignete und von wo aus der Mann absprang, ist nach Worten eines Sprechers unklar.

Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Ein Anwohner hatte am vergangenen Samstagabend Hilferufe gehört und den 28-Jährigen am Boden der Baugrube entdeckt.

Beim Basejumping springen Menschen zum Beispiel von Gebäuden, Baukränen oder Brücken. Unter anderem wegen der niedrigen Höhe gelten solche Sprünge als gefährlicher als ein klassischer Fallschirmsprung.