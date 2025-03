Stromleitung über Wohnhaus brennt

In Bad Mergentheim hat eine Stromleitung gebrannt. (Symbolbild)

Wegen einer brennenden Stromleitung ist in einem Stadtteil von Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zeitweise der Strom abgeschaltet worden. Wie das Stadtwerk Tauberfranken mitteilte, waren 14 Haushalte circa drei Stunden ohne Strom.

Polizeiangaben zufolge hatte es am Dienstagabend an der Stromleitung an einem Dachständer auf einem privaten Wohnhaus Feuer und Funkenflug gegeben. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Mitarbeiter des Stadtwerks reparierten den Schaden. Ursache war laut Stadtwerk ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.