In Eppelheim und Heidelberg-Pfaffengrund ist der Strom ausgefallen. (Symbolbild)

In Teilen von Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) und in Heidelberg-Pfaffengrund ist knapp zwei Stunden lang der Strom ausgefallen. Am frühen Nachmittag um 14.40 Uhr wurden die Orte wieder mit Strom versorgt, wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilten. Die Ursache des Stromausfalls sei noch unklar. Auch wie viele Haushalte betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.