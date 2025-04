Strobl weist Kritik des Landesfrauenrats zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Innenminister Thomas Strobl (CDU) kann die Kritik des Landesfrauenrats an der Terminierung der Landtagswahl zum Frauentag nicht nachvollziehen. Er sehe das umgekehrt als eine »Win-win-Situation«, viele Menschen seien an dem Tag unterwegs, die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung sei im Zweifel eher höher, sagte Strobl in Stuttgart. Selbstverständlich dürften auch am Wahltag Veranstaltungen durchgeführt werden, nur eben keine unmittelbare Wahlwerbung in Wahllokalen oder im unmittelbaren Umfeld. Er gehe aber davon aus, dass der Landesfrauenrat keine Parteienwerbung mache.

Strobl sagte, man habe das auf dem Schirm gehabt bei der Festlegung des Termins. Er habe auch mit »einer Reihe von Damen« persönliche Gespräche geführt, alle hätten ihm gesagt, dass sie gut finden, wenn die Landtagswahl am 8. März stattfinden würde. Er sei aber gern bereit, sich nochmal auszutauschen mit dem Landesfrauenrat.

Der Frauenrat hatte zuvor scharf kritisiert, dass der Wahltermin auf den Frauentag gelegt wurde. Der Wahlkampf würde den Aktionstag der Frauen in der Praxis aushebeln und lege die Interpretation einer Missachtung des Internationalen Frauentags und der damit verbundenen Proteste nahe, hatte der Verband mitgeteilt. Aufgrund der Neutralitätspflicht der Verwaltung und der unzulässigen Wahlbeeinflussung rund um die städtischen Wahllokale würden öffentliche Veranstaltungen vor und am 8. März 2026 nicht oder nur massiv eingeschränkt genehmigt werden und somit kaum stattfinden, so die Kritik.