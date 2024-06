Aktuell Land

Strobl: Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien möglich

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hat entgegen der Bedenken aus den Reihen der Grünen dringend Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien verlangt. Wer in Deutschland Schutz suche »und sich dann aber entscheidet, ein Gefährder zu sein und diese Demokratie, also die, die ihm Schutz gibt, zu bekämpfen, (...) der hat sich doch dafür entschieden, in diesem Land nicht zu leben, und deswegen muss er das Land verlassen«, sagte der CDU-Politiker als Vertreter des Bundesrats am Donnerstag im Bundestag.