Streitendes Paar greift Polizeihund und Polizistin an

Eine Polizistin und ihr Polizeihund sind beim Schlichten einer Auseinandersetzung verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es zwischen einem 24 Jahre alten Mann und seiner gleichaltrigen Freundin in der Silvesternacht in Konstanz zu einem Streit gekommen. Da der Mann sich aggressiv verhielt, drohten die Beamten ihm an, einen Polizeihund einzusetzen, wie ein Sprecher der Polizei erklärte.

Das Paar ließ sich demnach von der Androhung nicht abschrecken und der 24-Jährige griff den Hund an. Die Frau sei dann auf die Beamtin losgegangen, hieß es. Durch den Angriff erlitt der Hund laut dem Sprecher eine Augenverletzung und ist dienstunfähig. Die Hundeführerin sei leicht verletzt worden. Der Hund habe den 24-Jährigen mehrmals gebissen, so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen.