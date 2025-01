Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) soll ein 35-Jähriger einen Mitbewohner verletzt haben. Sanitäter haben den 39-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Nachbarn haben den Angaben zufolge die Polizei am Freitag gerufen, nachdem sie laute Streitigkeiten aus der Wohnung der Männer gehört hatten. Laut Polizei seien die beiden Männer »erheblich alkoholisiert« gewesen. Der 35-Jährige sei schließlich anderweitig untergekommen, um einen weiteren Streit zu verhindern.

Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Ebenso blieb unklar, welche Verletzungen der 39-Jährige erlitt. Da es bislang nicht bekannt sei, was die Tatwaffe ist, könne man auch noch keine Angaben zu den Verletzungen machen, so der Sprecher. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Unter anderem sollen Spezialkräfte der Kriminalpolizei am Tatort Spuren gesichert haben.