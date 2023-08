Aktuell Land

Streit zwischen Fußballfans: Beteiligter muss in U-Haft

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Fußballfans in diesem Frühjahr in Nürnberg ist einer der Beteiligten in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den Mann bestehe der dringende Tatverdacht des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Freitag mit.