Mit einem unbekannten Gegenstand hat ein Mann seinen Bruder schwer am Kopf verletzt. (Symbolfoto)

Eine schwere Verletzung am Ohr ist die Bilanz eines Streits zwischen zwei Brüdern in Tuttlingen. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein 53-Jähriger seinem ein Jahr älteren Bruder aus bislang unbekannten Gründen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf. Der 54 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt. Er kam zur ärztlichen Behandlung in eine Klink. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden.