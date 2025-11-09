Streit während Autofahrt verursacht Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Streit zwischen Fahrer und Beifahrer während einer Autofahrt ist in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) eskaliert und hat zu einem Unfall geführt. Der Beifahrer soll dem Fahrer ins Lenkrad gegriffen und ihm nach dem Unfall mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden haben, ihm wurde Blut entnommen.

Warum die Männer während der Fahrt am Samstagnachmittag in Streit gerieten, war zunächst unklar. Das Auto sei von der Straße abgekommen und in einen geparkten Wagen gefahren. Ein Polizist war den Angaben zufolge zufällig vorbeigefahren, er schritt ein und schlichtete den Streit. Beamte einer Streife übernahmen den Fall. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16.000 Euro.