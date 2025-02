Streit unter Jungen – Gäste in Bönnigheim durch Pfefferspray verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei 16-Jährige sollen zwei 14-Jährige in zwei Imbissen in Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) geschlagen und verletzt haben. Auch unbeteiligte Gäste seien durch Reizstoff von Pfefferspray verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Jugendlichen stritten demnach am Dienstagnachmittag in einem Imbiss. Ein jüngerer soll dann einen der älteren geschlagen haben, die drei älteren sollen zurückgeschlagen haben. Ein gleichaltriger Freund sei dem 14-Jährigen zu Hilfe gekommen und auch verletzt worden.

Der Imbissinhaber verwies demnach die Jugendlichen aus seinem Lokal. Wenig später in einem anderen Imbiss sollen die drei 16-Jährigen erneut die beiden 14-Jährigen angegriffen haben. Einer der älteren soll zudem mit einem Pfefferspray einem jüngeren ins Gesicht gesprüht haben. Der Rettungsdienst habe die beiden 14-Jährigen in Krankenhäuser gebracht. Gegen die 16-Jährigen und einen 14-Jährigen werde nun wegen Körperverletzung ermittelt. (dpa)