Streit in einer Bar - Unbekannte werfen Steine

Unbekannte haben einen Mann und eine Frau in Tuttlingen mit Steinen beworfen. (Symbolbild)

Nach einem Streit in einer Tuttlinger Bar sollen Unbekannte einen Mann mit Steinen beworfen und am Kopf verletzt haben. Die Täter nahmen die Steine mit einem Durchmesser von bis zu 15 Zentimetern aus einem Garten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das 30 Jahre alte Opfer habe eine Platzwunde erlitten. Der Mann kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Frau, die ihm zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls beworfen, blieb aber unverletzt.

Als die Polizei eintraf, waren die mutmaßlichen Steinewerfer bereits weg. Mehrere Männer sollen zuvor in einer Bar aneinandergeraten sein. Der 30-Jährige soll nach draußen gegangen und von zwei bis drei weiteren Männern verfolgt worden sein. Ob er seine Kontrahenten nicht kannte oder deren Identität nicht mitteilte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.