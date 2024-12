Streit in Asylunterkunft: Mann mit Messer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau hat einen anderen Bewohner einer Asylunterkunft in Schwäbisch Hall mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Bewohner sollen sich in dem Unterkunftsgebäude gestritten haben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der 25-Jährige wurde am Samstagabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde von der Polizei festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Die 37-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Wieso sich die beiden Bewohner gestritten haben und der Streit eskalierte, ist bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.