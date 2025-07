Streit eskaliert: Mensch mit Stich in Oberschenkel verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Mensch mit einem Klappmesser in den Oberschenkel gestochen und verletzt worden. Hintergrund sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in der Schwenninger Innenstadt im Bereich des Bahnhofs gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach flüchteten der mutmaßliche Angreifer und ein weiterer Verdächtiger zunächst unerkannt.

Im Rahmen der Fahndung wurde den Angaben zufolge ein Verdächtiger vorläufig festgenommen und bei ihm auch das Klappmesser gefunden. Genauere Hintergründe zum Vorfall seien unklar. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.