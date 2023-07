Aktuell Land

Streit bei Waldfest: Mutmaßlich Messer eingesetzt

An zwei Tagen hintereinander hat es körperliche Auseinandersetzungen auf einem Waldfest im Schwarzwald-Baar-Kreis gegeben. Am Samstagmorgen stritten sich 15 bis 20 Personen in Bräunlingen-Döggingen, wobei eine Person einen Abhang herunterstürzte und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Menschen, die an dem Streit beteiligt waren, wurden ebenfalls verletzt.