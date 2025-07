Streit: Adoptivprinz legt gegen Hohenzollernfürst nach

Bitte aktivieren Sie Javascript

SIGMARINGEN/LONDON. Wer ist ein echter Hohenzollern-Prinz und wer nicht? Seit Ende Mai kocht in den englischen Boulevardmedien ein Streit zwischen dem Sigmaringer Karl-Friedrich von Hohenzollern (74) und Donatus von Hohenzollern-Emden (63), der gebürtig Markus Hänsel hieß und von Katharina Feodora Prinzessin von Hohenzollern adoptiert wurde. In einem Telefonat mit dem GEA stellt der auf einem Schloss in Südengland lebende Donatus Prinz von Hohenzollern seine Sicht auf den Konflikt dar.

»Ich glaube an einen Leistungsadel, nicht an einen Geburtsadel«, sagt Donatus, der in der britischen Boulevardzeitung »Sun« Ende Mai als »Fake Prince« betitelt wurde. Schon die deutsche Kaiserkrone sei ursprünglich durch Wahl und nicht durch Geburt vergeben worden, führt Donatus aus.

Das Oberhaupt des Sigmaringer Zweigs hatte Donatus vorgeworfen, sich durch Adoption den Titel erkauft zu haben, um sich im Umfeld der englischen Königsfamilie zu positionieren. Donatus schildert seine Geschichte anders.

»Ich bin in Bad Kreuznach geboren. Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Familie war wirtschaftlich stark und familienmäßig schwach«, schildert er. Als Unternehmer habe er im Verlagswesen so viel Geld verdient, dass er sich mit 40 Jahren zur Ruhe setzen konnte. »Ich habe aber immer eine Familie gesucht«, erzählt er. Durch eine Haushaltshilfe habe er dann Katharina Feodora von Hohenzollern kennengelernt, erzählt Donatus. Katharina habe damals seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn Alexander gehabt. Katharina habe auch nach einer Familie gesucht, sagt Donatus.

Donatus unterstützt Adoptivmutter Katharina

»Die Entscheidung zur Adoption war eine Fundamentalentscheidung wie eine Heirat, ein Hauskauf oder eine Ehe. Man entscheidet es und weiß nicht, wie es das Leben verändert«, schildert Donatus. Ihm sei schon klar gewesen, dass sein neuer Name »ein Asset« sein könne, sagt Donatus. Zu seiner Adoptivmutter Katharina sagt er: »Ich sehe sie nicht so oft, aber wir telefonieren regelmäßig und ich unterstütze sie auch immer noch finanziell«. Und fügt hinzu: »Würde ich sie nach Jahren immer noch unterstützen, wenn ich mir nur einmal einen Titel hätte kaufen wollen?«

Der Behauptung des Sigmaringers Karl-Friedrich ihn erst vor kurzem bemerkt zu haben, widerspricht Donatus: »Karl Friedrich kennt mich seit einem Vierteljahrhundert. Er hat sich damals bei mir erkundigt, wer ich sei. Er hält mich für einen Betrüger.« Den Zorn des »wilden Mannes im Palast in Sigmaringen« der sich »eine Märchenkrone aufgesetzt« habe, habe er herausgefordert, weil ihm »ein Lapsus passiert« sei, sagt Donatus. Er habe für eine Charity-Organisation einen Spendenaufruf aufgenommen und im Hintergrund standen auf einer Kommode gerahmte Bilder von Donatus mit König Charles und mit der verstorbenen Queen Elizabeth und Prinz Philipp. Das habe bei Karl Friedrich den Verdacht erregt, dass sich Donatus mit seinem Namen bei der Königsfamilie in Position bringen wollte und er habe sich deshalb an die Sun gewandt, vermutet Donatus. »22 Jahre Stille und jetzt die Eruption«, fasst Donatus zusammen.

Tee mit dem König getrunken

Donatus, der einem Schloss in Südengland lebt, sagt, dass er über das Engagement bei verschiedenen Charitys und dem London Philharmonic Orchestra in Kontakt mit König Charles bekommen sei. Mit dem König habe er schon Tee getrunken, aber es seien auch noch andere Personen dabei gewesen. Er selbst halte die konstitutionelle Monarchie für die beste Staatsform. Charles habe einmal gesagt, dass ein Händedruck für ihn, den König, Routine sei, aber für die andere Person ein Biografie-prägendes Ereignis und er deshalb seine ganze Aufmerksamkeit in diese Empfänge legen müsse. Es sei diese Haltung an Charles, diese »unglaubliche Integrität«, die er bewundere, sagt Donatus.

Karl-Friedrich von Hohenzollern. Foto: Privat Karl-Friedrich von Hohenzollern. Foto: Privat

Donatus bestreitet nicht, dass der Name Hohenzollern ein Türöffner für ihn gewesen sei. »Aber man muss diesen Namen auch mit Leistung und Integrität füllen und das tue ich«, sagt er.

Über die britische Boulevardpresse ärgert sich Donatus. »Mit der Adoption wird die Geburtsurkunde geändert. Ich habe denen eine Kopie meiner Geburtsurkunde geschickt. Ich habe nichts zu verstecken – und sie haben mich dennoch als Fake Prince betitelt«. Empört sei er auch, dass sich Karl-Friedrich von Josefa von Hohenzollern-Emden distanziert habe, just in dem Moment als sie hochschwanger ihren Mann verloren habe. »Aber nach allem, wie ich ihn erlebt habe, passt das zu ihm.«

Donatus weist auch darauf hin, dass er als Witwer zahlreiche Heiratsangebote bekommen habe. »Wenn ich so ein Verbrecher wäre, wie Karl-Friedrich denkt, dann hätte ich doch längst heiraten und viel Geld einsacken können. Aber das interessiert mich nicht«, sagt Donatus. Karl-Friedrich schreibe in seiner Autobiografie »Nicht der Titel macht den Mann, sondern der Mann den Titel«, erzählt Donatus. »Nur bei mir sieht er das anders«.

Eine Versöhnung mit dem Sigmaringer Zweig der Hohenzollern strebe er nicht mehr an, sagt Donatus. »Die Welt ist voller interessanter Leute. Ich brauche die Sigmaringer Hohenzollern nicht«, sagt Donatus. Das Sigmaringer Schloss habe er sich mit seiner verstorbenen Frau immerhin einmal angesehen, auf der Hechinger Burg Hohenzollern war Donatus bis heute nicht. Der Hausherr dort ist Georg Friedrich Prinz von Preußen. Die Mitglieder der königlich-preußischen Linie der Hohenzollern tragen seit 1919 den Nachnamen Prinz von Preußen. (GEA)