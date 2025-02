Streit über Bundestagswahl endet im Krankenhaus

Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ein Streit über die bevorstehende Bundestagswahl hat für einen jungen Mann im Krankenhaus geendet. Der 24-Jährige sei nach einer Fasnachtsveranstaltung in Eigeltingen (Landkreis Konstanz) mit mehreren unbekannten Männern in eine politische Diskussion geraten, teilte die Polizei mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 24-Jährige demnach durch Schläge und Tritte am Bein verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.