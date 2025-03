Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stuttgart ist ein Streifenwagen an einem Polizeirevier ausgebrannt. Beamte entdeckten das brennende Auto und alarmierten die Feuerwehr, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Polizei konnte vorerst eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen und leitete eine Fahndung unter anderem mit einem Polizeihubschrauber ein. Diese blieb ohne Ergebnis. Der Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Vorfalls in der Nacht.