Streifenwagen in Brand: Polizei sucht Verdächtige

Ein Polizeiauto hat am späten Montagabend in Stuttgart Feuer gefangen. Unter anderem mit einem Hubschrauber suchte die Polizei laut Angaben eines Sprechers nach zwei Verdächtigen, die in der Nähe des Tatorts gesehen wurden. Ob sie mit dem Brand in Verbindung stehen, war in der Nacht zu Dienstag noch unklar. Eine Anwohnerin hatte den brennenden Streifenwagen gemeldet. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.