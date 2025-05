Straubing Tigers holen Verteidiger Leslie aus Mannheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Straubing Tigers haben Abwehrspieler Zac Leslie von den Adler Mannheim verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier war im vorigen Herbst in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gekommen und zieht nun von Mannheim weiter nach Niederbayern. Dass er die Adler verlassen wird, hatten diese schon im April nach dem Aus im Halbfinale der DEL-Playoffs mitgeteilt.

Leslie spielte mehrere Jahre in der zweitklassigen, nordamerikanischen AHL, ehe es ihn 2022 in die russisch dominierte KHL zog, wo er für Kunlun Red Star aus Peking spielte. Danach heuerte er kurz bei Rapperswil-Jona in der Schweiz an, ehe ihn die Adler nach Deutschland holten.