Straßenbahn gegen Auto - Fahrerin verletzt

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Mannheim ist eine Frau verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend mitteilten, wollte die 52-jährige Fahrerin über eine Wendeschleife in Richtung Käfertaler Straße abbiegen. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr sie an, um die Gleise zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn.

Warum der 58 Jahre alte Bahnfahrer trotz Grünlichts in den Kreuzungsbereich einfuhr, sei noch unklar, hieß es weiter. Die Autofahrerin habe leichte Verletzungen erlitten und sei in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Der Bahnfahrer und die Fahrgäste seien unverletzt geblieben.

Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Bahnverkehr konnte gegen 20.30 Uhr wieder freigegeben werden.