Straßburger Begegnungskapelle nach Renovierung eingeweiht

Nach rund zweijährigen Renovierungsarbeiten ist die symbolträchtige deutsch-französische Begegnungskapelle in Straßburg wieder eingeweiht worden. Landesbischöfin Heike Springhart von der evangelischen Landeskirche in Baden sagte am Freitag bei einem zweisprachigen Gottesdienst, Orte der Begegnung wie die Kapelle in Rheinhafenviertel der elsässischen Metropole seien nötig.