Stolperstart ins »Zukunftsbanking«: Sparda-BW wechselt IT-System

STUTTGART. Automaten, die kein Bargeld rausrücken. Kreditkarten, die den Online-Kauf verweigern. Konten, die ihre Kunden aussperren. Mit derlei Problemen schlagen sich Sparda-Kunden in Baden-Württemberg seit Wochen herum. Jetzt hat die Genossenschaftsbank von der Verbraucherzentrale sogar eine Abmahnung kassiert wegen »untergeschobener Verträge«. Grund für die Turbulenzen ist ein IT-Wechsel. Die Sparda BW jedoch »weist die Vorwürfe entschieden zurück« und betont: »Wir sind mit der Umstellung sehr zufrieden.«

Für Bankgeschäfte im Internet nutzte die Sparda BW bisher die digitale Plattform TEO. Ende Juli dann wechselte sie zum IT-Dienstleister Atruvia. Die Umstellung betrifft Online-Konten, Kreditkarten und Freigabeverfahren. In der Ankündigung an die Kunden bewirbt die Bank das »Zukunftsbanking« als »stark, sicher und einfach«. Auf ihrer Webseite verspricht sie einen »geräuscharmen« Übergang.

Geldautomaten außer Betrieb

Ein frommer Wunsch, der sich nach Ansicht etlicher Kunden nicht ganz erfüllt hat. Beim Start Ende Juli waren die Geldautomaten außer Betrieb, die Bezahlkarten eingeschränkt, die Online-Konten unerreichbar und die Bankfilialen geschlossen. Die Sparda riet dazu, im Vorfeld »ausreichend Bargeld abzuheben«. Der Spuk war zwar nach wenigen Tagen vorbei. Und eine Sparda-Sprecherin versichert auf Nachfrage unserer Redaktion: »Die Einschränkungen hielten sich in Grenzen.« Doch auch in der Folge kam es hier und dort zu Reibungsverlusten.

Wer online auf sein Konto zugreifen will, der muss sich neu anmelden. Dafür braucht es jede Menge PINs und TANs und Apps. »Zu kompliziert«, findet ein GEA-Leser aus Lichtenstein. Tagelang hatte der 80-Jährige keinen Zugriff auf sein Konto, konnte kein Geld umbuchen oder überweisen. Einfach zur Bank gehen und einen Mitarbeiter um Hilfe bitten? Fehlanzeige! »Die Reutlinger Filiale hat vor Jahren geschlossen«, berichtet der Senior. Beim telefonischen Kundendienst kam er nicht durch.

Lichtensteiner schickt Beschwerde an Geschäftsleitung

Darum schickte er einen Beschwerde-Brief an die Geschäftsleitung in Stuttgart. Er sei »maßlos enttäuscht«, steht dort. »Von einer seriösen Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg erwartet man etwas anderes!« Seitdem sind drei Wochen vergangen, eine Antwort hat er nicht bekommen. Inzwischen hat die Tochter das Online-Banking zum Laufen gebracht. Trotzdem glaubt der Lichtensteiner: »Viele haben Probleme mit der Umstellung – gerade ältere und weniger technikaffine Leute.«

Sparda-BW: »96 Prozent der Kunden im neuen Banking angekommen«

Die Sparda-Bank gibt jedoch Entwarnung: 700.000 Kunden zählt sie in Baden-Württemberg, darunter 260.000 aktive Online-Banking-Nutzer. »96 Prozent sind in den ersten beiden Wochen im neuen Banking angekommen«, teilt die Sprecherin mit. Räumt aber auch ein: »Natürlich treten bei so einem Wechsel Fragen, Unsicherheiten und technische Probleme auf.« Deshalb habe die Sparda ihre Kundenberatung aufgestockt – sowohl vor Ort als auch digital. Ein Blick in die Tübinger Sparda-Filiale gibt der Frau Recht. Dort ist die Schlange ratsuchender Kundschaft zwar lang – die Belegschaft aber engagiert, freundlich und kompetent.

Zahlungsausfall in Sommerferien

Andere Medien berichten derweil von Urlaubern, die mit ihren Kreditkarten ausgerechnet in den Sommerferien keine Hotelzimmer, Zugtickets oder Museumseintritte im Internet kaufen konnten. Hintergrund ist die zeitliche Lücke zwischen Abschaltung der alten und Auslieferung der neuen Kreditkarte. Zwischendurch bestand keine Möglichkeit, sich virtuell auszuweisen und Online-Käufe freizugeben. Darauf erwidert die Sparda-Sprecherin: »Wir haben unsere Kundinnen und Kunden seit Februar über alle Kanäle auf den anstehenden IT-Wechsel vorbereitet.«

Das Timing ist allerdings nicht der einzige Kritikpunkt an der neuen Kreditkarte. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg moniert einen »untergeschobenen Vertrag«. Die Bank erwecke mit dem Anschreiben beim Kunden den Eindruck, er habe bereits automatisch einen Kaufvertrag abgeschlossen und müsse aktiv werden, wenn er die Karte nicht will. »Dies ist unseres Erachtens rechtswidrig«, kritisiert Verbraucherschützer Niklaas Haskamp.

Verbraucherzentrale kritisiert »untergeschobenen Vertrag«

»Auch eine Teilabbuchung der Kosten ohne vorherigen Vertragsschluss ist unserer Auffassung nach nicht zulässig«, legt Haskamp nach. »Ebenso wenig wie die Rückerstattung des Entgelts erst nach Reklamation.« Die Verbraucherzentrale habe die Sparda-Bank deswegen abgemahnt. Die geforderte Unterlassungserklärung sei aber nicht abgegeben worden. »Wir bereiten eine Klage vor«, kündigt Haskamp an, »um das Verhalten der Bank gerichtlich überprüfen zu lassen«.

Mit ihrer Kritik bezieht die Verbraucherzentrale sich auf einen Brief von Ende Juni. Darin informiert die Sparda-Bank ihre Kunden über die Einstellung der bisherigen Kreditkarte spätestens zum 24. Oktober. Gleichzeitig stellt sie die neue Kreditkarte vor. Sie heißt »Orange Credit«, beinhaltet einen Reiseschutz und kostet 60 Euro pro Jahr. »Sie erhalten lhre neue Orange Credit automatisch. Mit dem erstmaligen Einsatz der Karte nehmen Sie unser Angebot auf Abschluss des neuen Kreditkartenvertrags an«, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: »Das Entgelt für lhre neue Orange Credit belasten wir lhnen anteilig im September 2025 – sollten Sie die Orange Credit nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit – sofern wir lhnen bereits ein Entgelt für die neue Orange Credit belastet haben, erstatten wir lhnen dieses zurück.«

Sparda-BW: »Kunden entscheiden selbst«

Von der Umstellung betroffen seien 107.500 Kunden, die bislang eine Mastercard Standard gehabt hätten, vermeldet die Bank. 95.500 Kunden sei die Orange Credit angeboten worden. 12.000 hätten bis Ende Juli aktiv abgelehnt. 7.000 seien zur kostenlosen Debitkarte gewechselt.

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg bestreitet indes, die Kunden zum Abschluss neuer Kreditkarten-Verträge zu drängen. »Den Vorwurf der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, einen Vertrag ›unterzuschieben‹, weisen wir entschieden zurück«, teilt die Bank-Sprecherin mit. Der Vertrag komme »nur durch aktive Nutzung« der neuen Kreditkarten zustande. »Kundinnen und Kunden entscheiden also selbst, ob sie das Angebot annehmen.« (GEA)