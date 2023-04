Aktuell Land

Stihl mit deutlichem Umsatzplus: Absatz leicht gesunken

Der Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl hat 2022 trotz Absatzrückgangs den Umsatz kräftig erhöht. Der Erlös stieg im Jahresvergleich um 8,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Ein großer Anteil des Zuwachses geht auf Währungseffekte zurück. Stihl vertreibt viel in Dollar - wenn der Euro also an Wert verliert, hilft das dem Umsatz. Ohne diese Effekte hätte das Wachstum 3,1 Prozent betragen. Weitere Gründe waren demnach eine stärkere Nachfrage nach teuren Profi-Geräten sowie inflationsbedingte Preiserhöhungen.