Stichflamme wegen Pipeline-Entleerung zu sehen

Eine hohe Stichflamme an einer Pipeline hat in der Umgebung der Gemeinde Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) Aufmerksamkeit erregt. Sie stammt aus einer Ethylen-Pipeline und ist voraussichtlich noch bis Samstag zu sehen. Der starke Regen der vergangenen Tage hatte zu einem Hangrutsch im Trassenverlauf der EPS Ethylen-Pipeline-Süd geführt, wie der Betreiber am Freitag mitteilte.