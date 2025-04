Steuert Baden-Württemberg auf den ersten Sommertag zu?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Frühsommer-Intermezzo im April? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Teilen Baden-Württembergs Temperaturen von mehr als 20 Grad. Ein kräftiges Hochdruckgebiet breite sich aus, sagte ein DWD-Meteorologe. Rückt die 25-Grad-Marke und damit der erste Sommertag des Jahres in greifbare Nähe?

»Ganz für den ersten Sommertag nach unserer Definition reicht es nicht«, sagte der Experte. Der Freiburger Raum schlittere am Freitag und Samstag voraussichtlich mit 23 Grad daran vorbei.

Wärmer soll es im Westen werden

Die Kölner Bucht in Nordrhein-Westfalen sei mit voraussichtlich 24 Grad noch etwas näher an der Sommer-Marke dran. Ob der intensive Sonnenschein - der DWD erwartet 12 Stunden lang Sonne satt - die Temperaturen noch weiter ansteigen lässt, sei schwer zu sagen, erklärte der Meteorologe.

Die Temperaturen seien zwar ungewöhnlich hoch für diese Jahreszeit, aber nicht außergewöhnlich. Rekorde sieht der Experte nicht. Und auch Rückschlüsse auf den ganzen April könne man auf Basis des aktuellen Hochs nicht treffen.

Wetterumbruch am Sonntag

Einen Wetterumschwung sagt der DWD noch am Wochenende voraus. Ein Kaltluftvorstoß aus Nordosten lasse die Temperaturen am Sonntag wieder auf deutlich unter 20 Grad fallen. Die Abkühlung halte sich bis Mittwoch, so der Meteorologe weiter.

Ab der Wochenmitte gehe es dann wieder etwas wärmer weiter. Regen sei weiter nicht in Sicht. Der April sei bisher sehr trocken.