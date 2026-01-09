Steuerbescheid im Südwesten dauert erneut länger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Finanzämter im Südwesten brauchen wieder länger zur Bearbeitung von Steuererklärungen. 2025 benötigten sie durchschnittlich 45 Tage, um die Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2024 zu bearbeiten, wie das Finanzministerium in Stuttgart mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 41 Tagen, im Jahr 2023 bei 54 Tagen.

Als ein Grund für die längeren Bearbeitungszeiten für 2025 wurden die verkürzten Abgabefristen genannt, die sich schrittweise wieder an die Fristen vor der Corona-Pandemie annäherten. Dadurch seien im vergangenen Jahr zeitweise sehr viele Steuererklärungen gleichzeitig bei den 65 Finanzämtern im Land eingegangen. In der Folge konnten einige Erklärungen nicht sofort erledigt werden, sodass sich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Vergleich zum Vorjahr leicht verlängerte.