Stetten feiert Geschichte und Zukunft

BURLADINGEN-STETTEN U. H. Im Jahre 1275, also vor 750 Jahren, wurde Stetten unter Holstein erstmals urkundlich erwähnt. Es ist ein wirklich großer Geburtstag für die 705 Einwohner, den die Stettener am kommenden Wochenende gebührend feiern wollen: Ortschaftsrat, das Festkomitee und die Vereine bereiten sich seit eineinhalb Jahren auf das große Fest am Samstag und Sonntag, 5. und 6. April, vor.

Vor dem offiziellen Festakt am Samstag um 18.30 Uhr ist die Bevölkerung zu einem Stehempfang um 17.30 Uhr eingeladen. Ab 20.30 Uhr sorgt die Partyband für Stimmung.

Das Fest am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischem Gottesdienst in der Kirche St. Silvester. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Stetten-Hörschwag in der Festhalle zum Frühschoppen auf. Gegen 11.30 Uhr ist die offizielle Begrüßung der Gäste durch Ortsvorsteherin Sandra Schäfer vorgesehen. Das Nachmittagsprogramm wird um 13.30 Uhr durch den Kindergarten eröffnet. Anschließend werden die Bläserklasse und Kinder aus der Nachbarschaftsgrundschule die Besucher unterhalten.

Schule feiert 50-Jähriges

Die Nachbarschaftsgrundschule feiert im Rahmen des Dorfjubiläums ihr 50-jähriges Bestehen. Im Schuljahr 1974/75 wurden erstmals Kinder aus Stetten, Hörschwag und Melchingen gemeinsam in Stetten unterrichtet. Hierzu wird es eine Ausstellung mit Erstklässlerbildern von 1974/75 bis heute geben.

Für Kinder gibt es verschiedene Angebote von Schule und Kindergarten. Zur Unterhaltung des Publikums tragen auch die Tanzmäuse und die Juniorengarde der Rauchkatzen bei. Bei schönem Wetter gibt es auf der Mittelwiese eine Ausstellung alter und neuerer landwirtschaftlicher Geräte.

Für das leibliche Wohl ist mit Mittagstisch, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Zum Jubiläum wurde ein Dorfrundgang mit einer App erstellt, der zu Bauwerken und Plätzen führt. Dort sind Informationstafeln angebracht. Zudem gibt es auf der App weitere Informationen über das Dorf.

Zum Fest stellen die Stettener auch ein besonderes Buch mit dem Titel »Stetten unter Holstein – Geschichte(n) unserer Heimat« vor. Im Buch haben verschiedene Autoren prägnante und wichtige Bereiche des Ortes durchleuchtet.

»Wir haben in diesem Werk Geschichte mit der Gegenwart verknüpft und damit ein lebendiges Werk geschaffen«, sagt Ortsvorsteherin Sandra Schäfer.

Nach Schäfers Worten hat das Dorf Höhen und Tiefen erlebet, Herausforderungen gemeistert und sich immer wieder veränderten Zeiten angepasst. Von Rittern und Burgen über Kriegszeiten und harte Arbeit bis hin zum Zusammenhalt in Krisen. Die Stettener Gemeinschaft habe stets bewiesen, dass sie stark und voller Tatkraft ist.

»Mit unserem Jubiläum wollen wir nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft feiern – mit dem Wissen, das unser kleines Dorf voller großer Geschichte steckt. Lassen sie uns dieses besondere Jubiläum gemeinsam würdigen und mit Zuversicht nach vorne blicken«, fordert Schäfer ihre Mitbürger auf. (GEA)