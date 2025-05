Starkregen, Blitz und Donner am Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schluss mit Sonne: Im Laufe des Nachmittags werden im Südwesten Wärmegewitter und teils auch Unwetter erwartet. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Besonders die Regionen Karlsruhe und Stuttgart sollen von Sturm und Starkregen betroffen sein.

Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen im Bergland 26 und am Oberrhein bis zu 31 Grad. Wolken, kräftige Schauer und Gewitter soll es zunächst im Schwarzwald, am Abend und in der Nacht dann auch im Norden Baden-Württembergs geben.

Sturmböen von bis zu 100 km/h

Bei Gewitter besteht auch Starkregengefahr: Dann könnten bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde fallen, wie der DWD mitteilte. Auch Hagel und Sturmböen um 85 km/h sind demnach möglich.

Schwere Gewitter werden laut DWD in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Stuttgart schon ab dem Nachmittag erwartet. Dort könnte es bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Stunde geben. Die Sturmböen können demnach bis zu 100 Kilometer in der Stunde erreichen und die Hagelkörner bis zu drei Zentimeter groß sein. Die genauen Schwerpunkte des Unwetters könnten laut DWD aber noch nicht endgültig prognostiziert werden.

Gewitter dauern das Wochenende über an

Für Sonntag warnt der DWD für weite Teile des Südwestens vor Unwettern, Starkregen und teils schweren Sturmböen. Warm bleibt es aber trotzdem: Die Temperaturen sollen zwischen 23 und 28 Grad erreichen.

Am Montag soll es im Norden noch vereinzelt Schauer und Gewitter geben, aber auch längere Trockenphasen. Im Süden kann es gebietsweise Gewitter und Starkregen geben.