Starker Wind weht Funken umher - drei Verletzte bei Feuer

Fliegende Funken haben in Kirchheim unter Teck zwei Gärten in Brand gesetzt - dabei wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Zwei Männer im Alter von 57 und 58 Jahren grillten am Montagnachmittag als starker Wind die Funken in Richtung einer Thujahecke wehte, wie die Polizei mitteilte. Diese entzündete sich und brannte auf einer Länge von 50 Metern vollständig ab.

Zudem gerieten zwei Rasenflächen und zwei darauf stehende Gartenhäuser in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern, lediglich die Fassade eines Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Der 58-Jährige kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Rettungskräfte brachten zudem eine 51-Jährige und einen 11-Jährigen mit Rauchvergiftungen in eine Klinik. Gegen die beiden Männer, die gegrillt hatten, wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.