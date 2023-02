Aktuell Land

Starker Wind: Mann stürzt bei Montage von Hausdach

Ein Mann ist in Baden-Baden von einem Hausdach gestürzt, als er bei starkem Wind allein ein 23 Kilogramm schweres Solarpanel über eine Leiter hinauftrug. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde 38-Jährige bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwer verletzt. Er befindet sich nach Angaben eines Sprechers jedoch nicht in Lebensgefahr.