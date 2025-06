Stark blutende Schnittwunde - 17-Jähriger in Ludwigsburg schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LUDWIGSBURG. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Ludwigsburg mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt worden. Mehrere Passanten seien kurz nach Mitternacht auf ihn aufmerksam geworden, da er schreiend und mit einer stark blutenden Schnittwunde am Oberkörper Richtung Schillerplatz rannte, teilte die Polizei mit. Sie habe bislang nicht mit ihm gesprochen, deswegen sei noch nichts zum mutmaßlichen Täter bekannt, sagte eine Sprecherin am Morgen. Die Polizei suche jetzt Zeugen.

Am Abend zuvor habe es eine Auseinandersetzung mehrerer Menschen gegeben. Beim Eintreffen der Polizei seien diese aber bereits in verschiedene Richtungen davon gegangen. Nach diesem Vorfall und dem verletzten Jugendlichen erhöht die Polizei nach eigenen Angaben bis zum Ende der Pfingstferien ihre Präsenz im Stadtgebiet. (dpa)