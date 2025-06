Stall mit Kühen und Rindern komplett abgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Stall ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eriskirch (Bodenseekreis) komplett abgebrannt. In dem Gebäude waren Kühe und Rinder untergebracht, wie ein Polizeisprecher erklärte. Wie viele Tiere betroffen und in den Flammen gestorben seien, war zunächst unklar. Die Feuerwehr sei noch beschäftigt, ein angebautes Wohnhaus vor den Flammen zu schützen, hieß es.

Der Stall brannte den Angaben zufolge vollständig aus und stürzte zusammen. Teilweise stünden nur noch die Grundmauern, erklärte der Sprecher. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Alle Menschen konnten das Gebäude demnach rechtzeitig verlassen.