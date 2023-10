Aktuell Land

Stadthalle in Wangen wird wieder zur Flüchtlingsunterkunft

Die Stadthalle in Wangen soll in den kommenden Wochen wieder zur Notunterkunft für Geflüchtete werden. Vorgesehen sei eine Belegung mit Menschen aus der Ukraine, teilte die Stadt im Allgäu am Dienstag mit. Damit solle etwa verhindert werden, dass Sporthallen umfunktioniert werden müssten.