Stadtbahn soll heute zerlegt und abtransportiert werden

Die ausgebrannte Stadtbahn soll noch heute vom Unfallort im nördlichen Landkreis Karlsruhe abtransportiert werden. Dafür werde sie in drei Teile zerlegt, sagte eine Sprecherin der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Diese würden dann per Kran auf Tieflader gehoben. Planmäßig solle dies im Laufe des Vormittags geschehen.

Bei der Kollision der Bahn mit einem Tanklaster an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ubstadt-Weiher waren am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen, darunter laut Polizei die 59 Jahre alte Bahnfahrerin sowie zwei Fahrgäste. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zu ihnen zählt auch der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer, der schwere Verletzungen erlitt.

Beide Fahrzeuge standen infolge des Zusammenstoßes in Flammen. Der mit Heizöl beladene Lastwagen wurde in der Nacht abtransportiert.