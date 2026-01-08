Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Stadt: Weitere Häuser bei Explosion in Albstadt beschädigt

Bei dem Einsturz eines Hauses in Albstadt kommen drei Menschen ums Leben, viele weitere sind von den Folgen betroffen. Die Stadtverwaltung besorgt schnell Hilfe.

Explosion in Wohnhaus
Am frühen Morgen wurden die Einsatzkräfte zu dem Haus gerufen. Foto: Jannik Nölke/DPA
Am frühen Morgen wurden die Einsatzkräfte zu dem Haus gerufen.
Foto: Jannik Nölke/DPA

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im baden-württembergischen Albstadt sind auch mehrere Nachbargebäude beschädigt worden. Bei sieben bis neun Gebäuden im direkten Umfeld seien Schäden an Dächern entstanden oder Fenster eingedrückt worden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. 

Man habe als Stadt bereits mehrere Handwerksbetriebe damit beauftragt, die Gebäude schnellstmöglich wieder bewohnbar zu machen, so die Sprecherin. »Inwieweit das noch heute möglich ist, können wir noch nicht sagen.« Man habe eine Notunterkunft eingerichtet, in der derzeit zwischen 20 und 30 Anwohner betreut würden.

Bei dem Einsturz des Wohngebäudes sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um eine Familie im Alter von 33, 30 und sechs Jahren, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren Stunden Suche hätten Einsatzkräfte die drei an der Adresse im Ortsteil Tailfingen gemeldeten Menschen nur noch tot bergen können.

© dpa-infocom, dpa:260108-930-515417/1