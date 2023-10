Aktuell Land

Stadt Ulm will diese Woche keine Geflüchteten aufnehmen

Die Stadt Ulm will in dieser Woche keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. »Es gibt derzeit einfach keinen einzigen freien Platz mehr in den bestehenden Unterkünften«, teilte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Montag mit. Die Belastungsgrenze sei überschritten. Er habe daher entschieden, dass mindestens in dieser Woche keine weiteren Geflüchteten in Ulm aufgenommen würden.