Stadt: Fast alle Anwohner können zurück in ihre Häuser

Nachdem bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im baden-württembergischen Albstadt auch mehrere Nachbargebäude beschädigt wurden, können nach Angaben der Stadt nahezu alle Anwohner wieder zurück in ihre Häuser. Bis auf die Bewohner eines Hauses, die von der Stadt in einem Hotel untergebracht wurden, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Donnerstagabend sagte.

Bei sieben bis neun Gebäuden im direkten Umfeld seien nach Angaben der Stadt Schäden an Dächern entstanden oder Fenster eingedrückt worden. Deshalb sei eine Notunterkunft eingerichtet worden, in der zwischenzeitlich zwischen 20 und 30 Anwohner betreut wurden.

Bei dem Einsturz des Wohngebäudes sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um eine Familie im Alter von 33, 30 und sechs Jahren, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren Stunden Suche hätten Einsatzkräfte die drei an der Adresse im Ortsteil Tailfingen gemeldeten Menschen nur noch tot bergen können.