Staatsschutz ermittelt nach Beschädigung an KZ-Gedenkstätte

Eine Informationstafel einer KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist beschädigt worden. Unbekannte hätten mit einem Gegenstand eine Scheibe eingeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz ermittelt.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zunächst mitgeteilt, die Informationstafel sei ein zweites Mal innerhalb eines Monats beschädigt worden. Später korrigierten die Beamten ihre Angaben mit der Begründung, der Anzeigeerstatter habe von einer neuen Sachbeschädigung gesprochen. Verantwortliche der Gedenkstätte hätten aber aufgeklärt, dass die Sachbeschädigung zwischen Ende September und Anfang Oktober entstanden und schon einmal bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden war.

