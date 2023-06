Aktuell Land

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bürgermeister

Gegen den Bürgermeister der Stadt Widdern (Kreis Heilbronn), Kevin Kopf, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Der parteilose Politiker soll ohne Einhaltung des notwendigen Verfahrens per Eilentscheidung Aufträge vergeben und dadurch Zahlungen in Höhe von bis zu 90.000 Euro veranlasst haben, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.