Stürmischer Wochenstart: Regen, Sturm und ein Hauch Gewitter

Mit Regen, Sturm und einzelnen Gewittern startet Baden-Württemberg in die neue Woche. Zunächst bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist stark bewölkt bis bedeckt, vielerorts regnet es – im Allgäu und dem Schwarzwald teils kräftig und anhaltend.

Bis zum Abend werden im Schwarzwald Regenmengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter, im Südschwarzwald vereinzelt bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von zwölf bis 15 Stunden erwartet. Im Allgäu wird mit ähnlichen Regenmengen gerechnet, teilte der DWD mit.

Tagsüber steigt die Schneefallgrenze in Baden-Württemberg auf 1.300 bis 1.400 Meter. Am Nachmittag komme es zu schauerartigem Regen und einzelnen kurzen Gewittern mit Graupel und Böen, teilte der DWD mit.

Sturmböen im Bergland

Die Temperaturen schaffen es auf maximal 11 Grad im Breisgau, im Bergland bleibt es mit höchstens 5 Grad deutlich frischer. Dazu pfeift ein teils kräftiger Südwestwind durchs Land. Im Bergland kann es zu Sturmböen kommen, im oberen Schwarzwald zum Teil zu schweren Sturmböen. Am Feldberg sind orkanartige Böen von ungefähr 110 Kilometer pro Stunde möglich.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wechselhaft mit Schauern und Wind, der Regen lässt aber nach. Im Laufe des Tages wird das Wetter vor allem im Süden zunehmend freundlich. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 8 Grad im Bergland und 16 Grad im Breisgau.

Aussichten Mitte der Woche

Am Mittwoch wird es im Norden und Westen stark bewölkt sein. Im Schwarzwald und Odenwald kommt es im Laufe des Tages zu ein paar Tropfen, so der DWD. Am Donnerstag ist es ebenfalls noch stark bewölkt, im Tagesverlauf soll es jedoch zunehmend heller werden und meist trocken bleiben.