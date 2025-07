Stürmer mit Champions-League-Erfahrung für den Waldhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat einen Stürmer mit Champions-League-Erfahrung verpflichtet. Der ehemalige französische U21-Nationalspieler Adama Diakhaby kommt vom rumänischen Erstligisten FC Politehnica Iasi zum Waldhof, wie der Club mitteilte. Über Vertragsinhalte machten die Mannheimer keine Angaben.

»Mit Adama bekommen wir einen zusätzlichen Offensivspieler, der durch seine hohe Geschwindigkeit und Dynamik für viel Wirbel sorgen kann«, sagte Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber über den 29-Jährigen, der in seiner Karriere für die AS Monaco fünfmal in der Königsklasse auflief.