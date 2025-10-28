Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Störungen im Stuttgarter S-Bahnverkehr wegen Notarzteinsatz

Im morgendlichen Berufsverkehr wird eine Strecke der S-Bahn gesperrt. Der Rettungsdienst ist im Einsatz. Was ist passiert?

Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen im Stuttgarter S-Bahn-Netz. Betroffen sind die Linien 2 und 3, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Die S-Bahnstrecke zwischen Fellbach und Waiblingen war am Morgen zeitweise gesperrt. Ein Mann war zuvor von einer Stuttgarter S-Bahn in Fellbach erfasst worden und gestorben. 

Wie genau sich der Unfall ereignete, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die 60 bis 70 Insassen aus der Bahn seien bei der Schnellbremsung nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Im Einsatz waren mehrere Streifen der Bundespolizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst.

