Stöbern und Recherchieren: »Kriegschroniken« veröffentlicht

Wer für ein Schulreferat, eine Gedenkfeier oder die Heimatforschung mehr über das Ende des Zweiten Weltkriegs in seiner Gemeinde erfahren möchte, kann kirchliche »Kriegschroniken« nutzen. Online können Interessierte auf mehr als 7.000 Einzelaufnahmen der vollständig digitalisierten Dokumente aus württembergische Kirchengemeinden zugreifen, wie die evangelische Landeskirche in Württemberg in Stuttgart mitteilte.

Besatzung, Plünderungen, Rettung

Der Zweite Weltkrieg endete am 8. Mai 1945 mit der Kapitulation des Deutschen Reichs. Viele württembergische Pfarrer dokumentierten den Angaben nach die letzten Tage des NS-Regimes in den Gemeinden sowie das Geschehen der Nachkriegszeit: die militärische Einnahme der Städte und Dörfer durch US-amerikanische und französische Truppen, Vergewaltigungen und Plünderungen sowie Rettung und Bewahrung. »Dabei spielen immer auch die Sichtweisen und Haltungen der jeweiligen Berichterstatter einer Rolle, so dass die «Kriegschroniken», wie alle Zeitzeugenberichte, perspektivisch gefärbt sind.«

Dokumentation in unterschiedlicher Qualität

1947 hatte die württembergische Kirchenleitung laut der Mitteilung angeordnet, flächendeckend für jede evangelische Gemeinde im Gebiet der Landeskirche die Zeit des Nationalsozialismus, des Kriegs und der Besatzung in »Kriegschroniken« genau zu dokumentieren. Bis zum Abschluss der Aktion im Jahr 1957 seien rund 250 dieser Zusammenfassungen zusammengekommen. Der Umfang reicht von einer Seite bis 260 Seiten in unterschiedlicher Qualität.

Das Evangelische Archiv Baden und Württemberg habe diese Einblicke nun online zugänglich gemacht. Auf einer Kartenansicht könnten die digitalisierten Dokumente gesucht, eingesehen und bei Bedarf heruntergeladen werden.