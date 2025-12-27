Splitter in Augen: 18-Jähriger von Böller schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er sich über einen explodierenden Böller gebeugt hat, ist ein 18-Jähriger in der Nacht in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trug der Mann Splitterverletzungen in beiden Augen und Schnittwunden im Gesicht davon. Von Zeugen alarmierte Polizisten leisteten Erste Hilfe, anschließend kam der Mann in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war der 18-Jährige zu nah an den Böller herangetreten, als dieser explodierte. Die Polizisten stellten die Rückstände des Feuerwerkskörpers sicher. Weil die Reste nur minimal sind, konnte der Böller den Angaben nach bisher allerdings nicht genau klassifiziert werden.