Spielzeugpistole löst Polizeieinsätze im Alb-Donau-Kreis aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Nach Berichten über einen jungen Mann mit Pistole ist die Polizei zweimal im Alb-Donau-Kreis ausgerückt und bei einer Kontrolle im Zug fündig geworden. Ein 18-Jähriger trug eine Waffe - es handelte sich allerdings um eine Spielzeugpistole. Ein Zeuge hatte der Polizei am Freitag gemeldet, dass er einen jungen Mann im Bereich des Bahnhofs in Munderkingen gesehen habe, der eine Pistole im Hosenbund trug. Eine Fahndung blieb laut Polizei allerdings ohne Erfolg. Am Samstag meldete erneut ein Zeuge einen jungen Mann mit Pistole, der in einen Zug gestiegen sei. Dann rückte die Polizei aus und fand den 18-Jährigen. (dpa)