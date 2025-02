Spezialisten sprengen Granaten nach Wohnungsdurchsuchung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Durchsuchungen im Ortenaukreis hat die Polizei mehrere Waffen gefunden - darunter Artilleriegranaten. Es seien fünf Verdächtige festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Durchsuchungen in sechs Wohnungen fanden am Dienstag in Lahr und Nonnenweier statt.

Es seien Waffen und Munition sichergestellt worden. Diese werden nun von Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht. Zudem habe man bei einer Durchsuchung in Nonnenweier Artilleriegranaten gefunden, die nicht mehr transportfähig waren. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sprengte sie kontrolliert auf einem angrenzenden Feld.

Die Kriminalpolizei führt seit vergangenem Sommer Ermittlungen gegen die Verdächtigen. Worum es dabei genau geht, blieb vorerst unklar. Bekanntgegeben wurde lediglich, dass wegen waffenrechtlicher Verstöße ermittelt werde.