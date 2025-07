Sperrung der Rheintalbahn beendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Strecke der Rheintalbahn hat es am Morgen Beeinträchtigungen gegeben. Wegen eines Notarzteinsatzes am Bahnhof in Denzlingen (Kreis Emmendingen) war die Strecke in beide Richtungen zwischen Emmendingen und Freiburg zeitweise gesperrt, wie ein Bahnsprecher sagte. Mittlerweile wurde die Sperrung demnach wieder aufgehoben, Regional- und Fernverkehr liefen am frühen Vormittag an.

Die Bahn hatte laut dem Bahnsprecher einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, sodass Menschen aus dem Norden bis nach Emmendingen und aus dem Süden bis nach Freiburg mit dem Zug fahren und dann auf Busse umsteigen konnten. Auch mehrere Züge im Fernverkehr waren laut dem Sprecher betroffen und endeten in Freiburg oder Offenburg und fuhren von dort jeweils wieder zurück.

Die Bahnstrecke Mannheim-Basel – auch Rheintalbahn genannt – ist eine wichtige Bahnstrecke, die von Mannheim über Karlsruhe, Offenburg und Freiburg im Breisgau nach Basel führt. Sie ist eine bedeutende Verkehrslinie für Pendlerinnen und Pendler sowie Touristinnen und Touristen und verbindet den Norden Baden-Württembergs mit dem Süden sowie der Schweiz.