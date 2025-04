Sperrung der Rheintalbahn über Ostern beginnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Osterurlauber und andere Reisende aufgepasst - auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel starten am Abend Sanierungs und Bauarbeiten. Dann enden auf der Strecke die Fernzüge, die vom Norden kommen, in Baden-Baden oder in Karlsruhe.

Wer von dort nach Freiburg oder in die Schweiz weiter möchte, muss in die dafür von der Bahn bereitgestellten Busse umsteigen. Ab Freiburg fahren wieder Fernverkehrszüge in Richtung Schweiz. Nach früheren Angaben eines Bahnsprechers sind Reisende zwischen Karlsruhe und Basel dann mit rund drei Stunden fast doppelt so lange unterwegs wie sonst.

Der Nahverkehr ist ebenfalls betroffen. Zwischen Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden etwa steht teils nur ein Gleis zur Verfügung. Am 22. April ab 22.00 Uhr bis 23. April (22.00 Uhr) ist der Abschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden voll gesperrt. Die Strecke über Ettlingen ist sogar für die gesamte Zeit der Sanierungsarbeiten nicht befahrbar. Zwischen Müllheim und Basel ist nur ein Gleis verfügbar - es kommt zu Änderungen im Fahrplan. Die Arbeiten auf der viel genutzten Rheintalbahnstrecke enden am Abend des 27. April.